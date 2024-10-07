Вестник Кавказа

Подписание соглашения о перемирии подтвердили в Тель-Авиве

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Офис Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание сделки о перемирии между Израилем и ХАМАС. Освобождение первых заложников перенесено на 20 января.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила заключение с ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление, для утверждения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства.

Голосование состоится 18 января. Освобождение первых трех заложников в связи с переносом голосования пройдет 20 января. Причина – разногласия с ХАМАС.

Ранее портал Walla сообщил, что премьеры страны знал о подписании соглашения об освобождении заложников и перемирии между ХАМАС и Израилем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Перемирие между ХАМАС и Израилем оценили в Москве

Перемирие между ХАМАС и Израилем оценили в Москве

Израиль рассказал об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе

Израиль рассказал об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе

ХАМАС будет освобождать заложников около месяца

ХАМАС будет освобождать заложников около месяца

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

Прорыв на переговорах по Газе достигнут – СМИ

ХАМАС возглавил младший брат убитого Яхьи Синвара – СМИ

ХАМАС возглавил младший брат убитого Яхьи Синвара – СМИ

Израиль готов к войне с &quot;Хезболлой&quot; в случае нарушения перемирия – Нетаньяху

Израиль готов к войне с "Хезболлой" в случае нарушения перемирия – Нетаньяху

Назначен новый глава ХАМАС – СМИ

Назначен новый глава ХАМАС – СМИ

Израиль поразил цели ХАМАС в секторе Газа

Израиль поразил цели ХАМАС в секторе Газа

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы