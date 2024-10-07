Подписание соглашения о перемирии подтвердили в Тель-Авиве

Офис Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание сделки о перемирии между Израилем и ХАМАС. Освобождение первых заложников перенесено на 20 января.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила заключение с ХАМАС соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление, для утверждения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства.

Голосование состоится 18 января. Освобождение первых трех заложников в связи с переносом голосования пройдет 20 января. Причина – разногласия с ХАМАС.

Ранее портал Walla сообщил, что премьеры страны знал о подписании соглашения об освобождении заложников и перемирии между ХАМАС и Израилем.