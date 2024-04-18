Казахстан планирует отпустить цены на автомобильное топливо

Власти Казахстана планируют отменить в стране контроль розничных цен на автомобильных заправках на бензин всех видов и дизельное топливо, чтобы ликвидировать ценовой разрыв с соседними странами.

Министерство энергетики Казахстана разработало приказ, отменяющий все предыдущие распоряжения о введении предельных цен на розничную продажу нефтепродуктов для стационарных автозаправок: причина в том, что текущие цены на автомобильное топливо в стране остаются одними из самых низких в мире, создавая значительный ценовой разрыв.

"К примеру, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в Российской Федерации – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге"

- Минэнерго Казахстана

Разница в ценах на бензин составляет от 40% до 138%, а на дизельное топливо - от 20% до 79%. Это не только создает дефицит, но и приводит к нелегальному вывозу топлива за границу, передает "АиФ Казахстан".

В этой ситуации оправданной была бы устойчивая модель ценообразования, учитывающая баланс между спросом и предложением, исключение дефицита, а также стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, добавили в министерстве.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА", он открыт для публичного обсуждения до 22 января.