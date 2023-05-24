В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

Сегодня депутатам мажилиса (парламента) Казахстана был представлен пакет изменений в законодательство о противодействии коррупции – его озвучил заместитель председателя агентства по противодействию коррупции "Антикор" Улан Саркулов.
Согласно новым изменениям, в 2026 году Казахстан присоединится к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, что позволит криминализовать обещание, предложение и требование взятки.
"Уже 16 лет на повестке дня стоит необходимость принятия законодательных мер по признанию уголовно наказуемыми обещание, предложение взятки, а также ее вымогательство. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции"
- Улан Саркулов
Еще один, теперь уже профилактический инструмент - реестр коррупционеров, который будет содержать данные об осужденных за преступления такого рода, а основанием для включения в него чиновников будет вступивший в законную силу обвинительный приговор, отметил Саркулов, передает Sputnik Казахстан.
Также предлагается ввести понятия "личные интересы" и "конфликт интересов", поскольку нередко личные интересы руководителей нередко приводят к неисполнению или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей: главным фактором здесь будет материальная или иная заинтересованность госслужащего, которая пожжет повлиять на его решение в работе, пояснил заместитель председателя агентства.
За непринятие мер по всем новым пунктам законодательства будет введена административная ответственность, добавил Улан Саркулов.