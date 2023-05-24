Вестник Кавказа

В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

Улан Саркулов
© Фото: официальный сайт Национальной палаты предпринимателей Казахстана “Атамекен“
Парламент Казахстана намерен принять новый пакет мер по борьбе с коррупцией, включающий декларацию о личных интересах при приеме на госслужбу, реестр коррупционеров и наказание за обещание взятки.

Сегодня депутатам мажилиса (парламента) Казахстана был представлен пакет изменений в законодательство о противодействии коррупции – его озвучил заместитель председателя агентства по противодействию коррупции "Антикор" Улан Саркулов.

Согласно новым изменениям, в 2026 году Казахстан присоединится к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, что позволит криминализовать обещание, предложение и требование взятки.

"Уже 16 лет на повестке дня стоит необходимость принятия законодательных мер по признанию уголовно наказуемыми обещание, предложение взятки, а также ее вымогательство. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции"

- Улан Саркулов

Еще один, теперь уже профилактический инструмент - реестр коррупционеров, который будет содержать данные об осужденных за преступления такого рода, а основанием для включения в него чиновников будет вступивший в законную силу обвинительный приговор, отметил Саркулов, передает Sputnik Казахстан.

Также предлагается ввести понятия "личные интересы" и "конфликт интересов", поскольку нередко личные интересы руководителей нередко приводят к неисполнению или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей: главным фактором здесь будет материальная или иная заинтересованность госслужащего, которая пожжет повлиять на его решение в работе, пояснил заместитель председателя агентства.

За непринятие мер по всем новым пунктам законодательства будет введена административная ответственность, добавил Улан Саркулов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
585 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД

Казахстанская Фемида добралась до руководителей МВД

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу

На деньги коррупционеров в Казахстане построят спорткомплекс и музыкальную школу

Директора ФК &quot;Жетысу&quot; задержали по подозрению в коррупции

Директора ФК "Жетысу" задержали по подозрению в коррупции

Туркестанские чиновники пытались заработать на моркови

Туркестанские чиновники пытались заработать на моркови

Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

Коррупционеров внесут в публичный реестр в Казахстане

Казахстан построит на деньги коррупционеров 62 школы

Казахстан построит на деньги коррупционеров 62 школы

Экс-президента Кыргызстана ждет уже 30 лет тюремного заключения

Экс-президента Кыргызстана ждет уже 30 лет тюремного заключения

В Казахстане нашли достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам

В Казахстане нашли достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы