В Казахстане введут дополнительные меры по борьбе с коррупцией

Парламент Казахстана намерен принять новый пакет мер по борьбе с коррупцией, включающий декларацию о личных интересах при приеме на госслужбу, реестр коррупционеров и наказание за обещание взятки.

Сегодня депутатам мажилиса (парламента) Казахстана был представлен пакет изменений в законодательство о противодействии коррупции – его озвучил заместитель председателя агентства по противодействию коррупции "Антикор" Улан Саркулов.

Согласно новым изменениям, в 2026 году Казахстан присоединится к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, что позволит криминализовать обещание, предложение и требование взятки.

"Уже 16 лет на повестке дня стоит необходимость принятия законодательных мер по признанию уголовно наказуемыми обещание, предложение взятки, а также ее вымогательство. Основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции"

- Улан Саркулов

Еще один, теперь уже профилактический инструмент - реестр коррупционеров, который будет содержать данные об осужденных за преступления такого рода, а основанием для включения в него чиновников будет вступивший в законную силу обвинительный приговор, отметил Саркулов, передает Sputnik Казахстан.

Также предлагается ввести понятия "личные интересы" и "конфликт интересов", поскольку нередко личные интересы руководителей нередко приводят к неисполнению или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей: главным фактором здесь будет материальная или иная заинтересованность госслужащего, которая пожжет повлиять на его решение в работе, пояснил заместитель председателя агентства.

За непринятие мер по всем новым пунктам законодательства будет введена административная ответственность, добавил Улан Саркулов.