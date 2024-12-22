Реставрацию крепостных ворот завершили в Дербенте

В Дербенте сообщили об окончании реставрации на крепостных воротах. В 2020 году часть стены обрушилась из-за дождей.

Реставрацию крепостных ворот "Орта-Капы" завершили в Дербенте, сообщает пресс-служба местного музея-заповедника.

"Были проведены работы по устройству временной консервационной кладки, укреплению кладки в участках обрушения методом инъектирования"

- Дербентский музей заповедника

Помимо этого, работники демонтировали временную кладку, зачистили поверхности и зачеканили швы. Рядом с воротами для жителей и гостей города поставили скамейки.

Реконструкционные работы проводились в два этапа: первый длился с июня по ноябрь 2021 года, а второй – с июня 2023 по декабрь 2024 года.

Напомним, часть крепостных ворот обрушилась в ноябре 2020 года из-за обильных осадков, которые обрушились тогда на Дербент.