Старый город в Дербенте: настоящее воплощение средневекового Востока

Старый город Дербента – одно из самых удивительных мест Дагестана. Расскажем, где находится, как добраться, что посмотреть, о достопримечательностях Старого города – цитадели Нарын-Кала, Джума-мечети, Дербентской крепости.

Все смотрели знаменитый фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и помнят эпизод с падением Юрия Никулина на старинных узких улочках – он снимался в Баку, но очень похоже выглядит и Старый город в Дербенте. Можно сказать, что это буквально "город в городе". Атмосфера Востока царит в этих узких переулках, вдоль которых идут маленькие частные дома.

Где находится Старый город в Дербенте?

Магал – именно таково другое название Старого города – расположен в самой верхней части города Дербент в Дагестане, в нескольких шагах от крепости Нарын-Кала.

Его координаты: 42.0765006418, 48.2793561753.

Как добраться до Старого города?

Чтобы увидеть Старый город, сначала необходимо доехать до города Дербент.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно попасть в Дербент напрямую из Москвы и некоторых других городов России на поезде, а можно приехать из Махачкалы. В Махачкале можно сесть на электричку, цена билета – 156 рублей, а путь занимает около 2,5 часов.

В самом Дербенте можно добраться до Старого города на такси или на маршрутке, затем нужно будет немного пройти пешком.

Достопримечательности Старого города

На сегодняшний день достоянием Старого города являются сразу несколько объектов:

Джума-мечеть;

Девичья баня;

Армянская церковь.

Родник на территории магала.

Дом-музей русского писателя Бестужева-Марлинского;

Килиса-мечеть.

Магалы Старого города

Магалами называют старые районы городов на Востоке. В Дербенте термин возник еще в VIII веку в эпоху господства арабского государства. Всего в Дербенте выделяют 9 магалов.

Интересно, что узкие извилистые улочки часто заканчиваются тупиками. На это есть свое объяснение: враг, оказавшийся в городе, попадал в глухую тесноту улиц, тем самым теряя возможность для маневра.

© Фото: Бике Нурачева/ "Вестник Кавказа"

Цитадель Нарын- Кала

Визитная карточка Дербента и одновременно Старого города – крепость Нарын-Кала. Начало ее строительства относят к VI веку, когда правил персидский шахиншах Хосров I Ануширван. Цитадель служила защитой от набегов северных народов. Что касается ее названия, то есть две версии: по одной из них, "Нарын" – это имя жены шаха, по другой, в переводе с персидского это означает "светлая, солнечная".

Крепость находится на возвышенности, и, спускаясь с нее, и можно попасть в Старый город.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дербентская крепость

Цитадель Нарын-Кала входит в состав Дербентской крепости, которая представляет собой одно из наиболее древних, лучше всего сохранившихся и самых длинных оборонительных сооружений во всем мире. Первая линия ее фортификационных сооружений образована двумя крепостными стенами – Северной и Южной, которые почти параллельно спускаются от цитадели Нарын-Кала до самого моря и даже уходят на несколько десятков метров в воду. Между ними, под их защитой, и располагался изначально Дербент – та его часть, которая теперь называется Старый город.

© Фото: Дербентский музей-заповедник. Южная стена

Джума-мечеть в Дербенте

Дербентская Джума-мечеть была построена в VIII веке, когда Дербент перешел под власть Арабского халифата. Первым наместником в городе становится Маслама ибн Абд-ал-Малик. Он делит город Дербент на 7 магалов, строит в каждом из них мечеть, а восьмой мечетью становится центральная мечеть Джума. На сегодня это самая древняя мечеть в России, сохранившая свой первоначальный облик.

В переводе с арабского языка Джума переводится как "пятница" или "собрание". Джума-мечеть – мечеть для коллективной молитвы, которая совершается всей мусульманской общиной в 12 часов дня по пятницам. Такая молитва обязательна для мусульманина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Девичья баня в Старом городе

Изначально Девичья баня предназначалась для купания и проведения предсвадебного обряда омовения невесты. Бани для незамужних девушек в прежние времена были отдельными, так что помещение Девичьих, или Свадебных бань — место с особыми правилами и ритуалами. Само помещение полуподвальное, с маленькими окошками наверху. Здание построено из местного ракушечника.

© Фото: Дербентский музей-заповедник

Сегодня в музейном комплексе "Девичья баня" можно познакомиться с восточными предметами быта, традиционными нарядами а также украшениями.

Ворота Орта-капы

Орта-капы (с тюрк. Средние ворота) – ворота, расположенные с южной стороны от крепости Нарын-Кала. Название свое оно получили от района древнего города – "Орта-тепе" (Средний холм). Они служили главным входом в город со стороны юга, а значит имели важное стратегическое значение. Ворота оформлены в виде арки, опирающейся на две крупные колонны.

© Фото: Бике Нурачева/ “Вестник Кавказа“. Ворота Орта-Капы

Кладбище Кырхляр

Комплекс из древних мусульманских захоронений представляет собой часть северного городского кладбища. Это особое сакральное место для всех мусульман. На территории кладбища находится родник, мечеть и огражденный участок, где расположены около 15 гробниц – это захоронения бывших правителей Дербента.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мавзолей Тути-Бике

В XVIII веке правителем Дербента стал Фатали-хан. Именно он воздвиг на кладбище Кырхляр мавзолей в честь своей жены – правительницы Дербента Тути-Бике. Кроме нее, в мавзолее похоронены и его сыновья.

Тути-Бике запомнилась как отважная правительница, ведь именно ей удалось отразить внешние угрозы и защитить город от захватчиков. В 1774 году ее родной брат попытался захватить Дербент. В это время многие вельможи оставили город и его жителей на произвол судьбы. Тути-Бике совместно с жителями Дербента приняла активное участие в обороне города и поддерживала моральный дух горожан.

Дербентский маяк

Дербент стоит на Каспийском море, здесь издревле существует морской порт. Однако маяк здесь был построен только в середине XIX века, впервые он зажегся в 1853 году. Он находится на Северной крепостной стене.

Дербентский маяк считается самым южным маяком России.

© Фото: Дербентский музей-заповедник

Килиса-мечеть в Старом городе

Килиса-мечеть – одна из квартальных мечетей, расположенная вблизи древнего торгового центра города, получила свое название (килиса значит "церковь") в связи с тем, что некоторое время в XIX веке она использовалась как гарнизонная церковь.

© Фото: Дербентский музей-заповедник

В 1806 году после входа в город русских войск возникла необходимость в месте, где можно было бы совершать православные обряды. В Дербенте не было церкви, и под нее переоборудовали здание квартальной мечети. Оно использовалось как гарнизонная церковь в течение почти тридцати лет.

Дом музей Бестужева-Марлинского в Дербенте

Дом-музей представляет собой двухэтажное здание XIX века, в котором в период изгнания на Кавказ жил ссыльный писатель-декабрист Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Долгое время здание находилось в частной собственности, потом там открыли музей. Он размещается в четырех комнатах.

© Фото: Дербентский музей-заповедник

В экспозицию вошли предметы быта, которыми пользовался писатель. Они позволяют воссоздать обстановку комнат Бестужева и понять отношение писателя к местному народу и городу.