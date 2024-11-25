Легендарная Дербентская крепость: история, кто построил и чем знаменита

Дербентская крепость – величественный, поражающий воображение памятник истории. Мощные высокие стены со множеством башен и ворот, протянувшиеся на несколько километров, часто сравнивают с Великой Китайской стеной.

Дербентская крепость, в состав которой входит цитадель Нарын-кала, – одно из самых древних и при этом хорошо сохранившихся, а также самых длинных оборонительных сооружений в мире. В 2003 году крепость была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Само название города "Дербент" означает "узкие ворота". Грандиозная Дербентская стена полностью перекрывает эти ворота – от Каспийского моря до цитадели Нарын-Кала.

История Дербентской крепости

Дербентская стена была построена в V веке по велению шахиншаха Хосрова I Ануширвана на месте и на основе существовавших здесь ранее сырцовых укреплений. Она создавалась с целью защиты Сасанидской империи от нашествий с севера. И тогда, и позже, на всем протяжении своего существования Дербентская стена давала возможность перекрывать Прикаспийский путь тем, кто владел городом. Так, в VII веке Дербент перешел во владение Арабского халифата. Далее город попадает к сельджукам, а позже снова перейдет к персам.

В состав Российской империи Дербент окончательно вошел в XVIII веке. Уже начиная с XIX века, крепость часто реконструировалась и перестраивалась.

Где находится Дербентская крепость?

Дербентская крепость образована двумя линиями фортификационных сооружений.

Первая линия – это две стены, Северная и Южная, которые начинались от расположенной на возвышенности цитадели Нарын-Кала и шли практически параллельно к морю, уходя в воду на сто метров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторая линия расположена на несколько десятков километров к западу от Дербента. Это так называемая Горная стена, или Даг-бары, которая доходила до отрогов Кавказского хребта в горах и уходила на полкилометра в море. На сегодняшний день от нее осталось лишь несколько фрагментов.

Чем знаменита крепость в Дербенте?

Дербентская крепость – одна из самых длинных в мире: протяженность крепостных стен превышает 5 км. Северная стена тянется на 3,5 км, Южная – почти на 3 км. Иногда ее сравнивают с Великой Китайской стеной.

Стены крепости очень массивные и прочные, их толщина могла достигать почти 4 м, начиналась она от двух с лишним метров.

Чтобы сделать стену более крепкой, древние строители укладывали каменные блоки сначала по ширине, а затем по длине. Соединяли их известковым раствором.

На стене были сооружены 73 башни. До нашего времени дошли всего 46 из них.

Дербентская крепость построена настолько продуманно с точки зрения места и настолько качественно с точки зрения технологии, что ее никто не смог полностью разрушить.

© Фото: Дербентский музей-заповедник

Северная стена

Северная стена была построена в VI веке н.э. при Хосрове I Ануширване. Она тянется на восток на 3,5 км, начинаясь от цитадели Нарын-Кала и уходя в море.

У стены очень хорошая сохранность – до нашего времени она дошла почти полностью.

© Фото: Дербентский музей-заповедник

Северная стена была обращена на север, где жили воинственные кочевники, так что именно на нее приходился первый и основной удар. Поэтому строители предусмотрели на ней множество выступов и башен, разделенных дистанцией около 70 м, с которых воины могли обстреливать противника. В районах башен высота стены доходит до 12 м.

В Северной стене расположены ворота "Джарчи-Капы", "Кырхляр-Капы", "Даш-Капы", а также памятник "ворота Киймат-капы".

Южная стена

Строительство Южной стены также связывают с Хосровом I Ануширваном. Она создавалась чуть позже Северной, строительство которой было более насущным и срочным, но тоже в VI веке.

Южная стена строилась не для обороны, а для ограждения таможенной зоны, поэтому ее конструкция более проста и менее приспособлена для боевых действий. Так, в стене протяженностью порядка 3 км было всего 17 башен, расстояние между ними составляло 180 м. Стены были менее толстыми, чем у Северной стены, она не была, в отличие от Северной стены, связана с цитаделью и просто плотно примыкала к ней. Наконец, у Южной стены не было фундамента и она возводилась на выровненной земле.

В Южной стене расположены ворота "Кала-Капы", "Баят-Капы", "Орта-Капы", "Дубары-Капы".

© Фото: Бике Нурачева/ “Вестник Кавказа“

До скольки работает Дербентская крепость?

Стены Дербентской крепости расположены фактически на улицах города, поэтому посмотреть на них можно свободно и бесплатно, в любое время суток. Определенных часов работы нет.

Цитадель Нарын-Кала

А вот цитадель Нарын-Кала представляет собой закрытую территорию. Официальное время ее работы – с 9:00 до 18:00, вход возможен до 17:00.

© Фото: Бике Нурачева/ "Вестник Кавказа"

Билет в крепость для взрослых стоит 150-200 рублей, для детей – 50 рублей.

Для местных жителей вход бесплатный, необходимо лишь предъявить паспорт.

Дербентская стена в море

Укрепления Дербентской крепости уходили на значительное расстояние в Каспийское море: первая линия – на 100 м, вторая линия – на 500 м, так что она закрывала доступ в гавань. Часть этих подводных укреплений сохранились до XXI века, их можно увидеть и по сей день.