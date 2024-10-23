Летучий корабль: история и тайна экраноплана "Лунь"

Экраноплан "Лунь" – одна из самых популярных достопримечательностей Дагестана. Где находится экраноплан сейчас, история, размеры? Что такое экраноплан? Как добраться из Дербента до "Каспийского монстра"?

"То ли самолет, то ли корабль" – именно так говорят, впервые увидев "Лунь", туристы в Дербенте. И правда, трудно сказать, что такое экраноплан на самом деле: уникальное средство передвижения сочетает в себе признаки и самолета, и морского судна.

Где находится экраноплан "Лунь"?

Экраноплан "Лунь" расположен на самом юге России, на берегу Каспийского моря, в Дагестане, в 25 км от города Дербент – в селе Арабляр Курахского района.

Что такое экраноплан?

Экраноплан – это транспортное средство, которое перемещается на небольшой, в несколько метров, высоте над какой-либо поверхностью, не контактируя с ней.

Экраноплан удерживается в воздухе за счет экранного эффекта: воздушные потоки от крыльев при движении отражаются от поверхности и образуют воздушную подушку, которая и поддерживает экраноплан в воздухе, не давая ему опускаться.

Поверхность, над которой движется экраноплан, может быть любой. Так, "Лунь" создавался для движения над водой, но при необходимости он может лететь над землей, снегом или льдом, а также садиться на них и, соответственно, подниматься в воздух.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За счет своей конструкции экранопланы отличаются такими свойствами, как:

безопасность – при необходимости могут быстро опуститься на поверхность;

достаточно высокая скорость;

большая, чем у самолета, грузоподъемность;

возможность перемещения над любой ровной поверхностью;

экраноплану не нужна никакая специальная инфраструктура ни для движения, ни для взлета/ посадки.

Экраноплан Лунь: история

Экраноплан "Лунь", или проект "903", получил название в честь советского государственного деятеля Анатолия Луначарского. Разработка его началась в 1969 году, а первый полет (в тестовом режиме) он совершил в 1987 году на Каспийском море.

Проект "903" создавался для военных целей и был оснащен мощными противокорабельными ракетами "Москит": предполагалось, что высокая скорость (500 км/ч) и малозаметность на радарах (экраноплан не поднимался выше 5 м) позволят ему топить авианосцы и другие объекты противника, подходя к ним на максимально близкое расстояние.

Прототипом "Луня" был проект "902", потерпевший крушение в ходе испытаний в 1980 году.

Интересный факт: во время испытаний проекта "902" иностранные спецслужбы заметили на нем буквы "КМ", что означало "корабль-макет", и истолковали их как "Каспийский монстр". Позже это название "по наследству" перешло к экраноплану "Лунь".

Вскоре после спуска "Луня" на воду в СССР начались известные событие, и поддерживать жизнь в таком масштабном проекте становилось все сложнее и сложнее. В 2001 году экраноплан был списан и законсервирован на заводе "Дагдизель". В 2020 году его "посадили" на пляже на берегу Каспия, и теперь на огромный экраноплан могут полюбоваться все желающие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до экраноплана?

Самый простой способ посмотреть на экраноплан "Лунь" – вместе с экскурсией.

Но можно добраться до достопримечательности и самостоятельно из Дербента.

При этом есть два варианта.

На электричке за полчаса доехать от Дербента до станции "2429 км (Авадан)" меньше чем за 20 рублей. Дальше придется идти пешком, и достаточно долго – больше часа.

На машине, личной или взять такси. Из Дербента нужно будет ехать на юг по трассе E119, затем перед селом Авадан свернуть налево к морю. На машине можно доехать до самого пляжа, а там пешком пройти до экраноплана, прогулка займет менее 10 минут. В общей сложности поездка на машине будет длиться около 25 минут.

Координаты экраноплана "Лунь": 41.940875, 48.379311.

Размеры экраноплана

Экраноплан "Лунь" имеет внушительные размеры:

длина – 73,8 м,

высота – 19,2 м,

размах крыла – 44 м,

масса пустого экраноплана – 243 т.