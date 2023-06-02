Вестник Кавказа

Реставрация ворот Орта-Капы в крепости Дербента завершится через месяц

Реставрация ворот Орта-Капы в крепости Дербента завершится через месяц
© Фото: Telegram-канал Дербентского музея-заповедника
Дагестанские реставраторы запросили еще один месяц для завершения работ по реставрации ворот Орта-Капы крепости Дербента – ремонта потребовали не тольео сами ворота, но и дорога к ним.

Реставрацию ворот Орта-Капы Дербентской крепости планируется завершить в течение одного месяца, сообщает в своем Telegram-канале Дербентский музей-заповедник.

Внеплановая задержка завершения восстановительных работ связана с необходимостью демонтажа каменного покрытия дороги через ворота и укладки нового, в течение работ дорога через Орта-Капы будет перекрыта, говорится в сообщении.

Напомним, ранее ремонт ворот Южной крепостной стены "Орта-Капы" в Дербенте планировали завершить еще нынешним летом. На эти цели были выделены десятки миллионов рублей, однако реставраторы не вписались в запланированные сроки и перенесли завершение работ на осень 2024 года.

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