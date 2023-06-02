Рухнувшую крепостную стену в Дербенте восстановят в прежнем виде

Опубликовано: 22:29, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В дагестанском Дербенте стартовала реставрация обрушившейся части крепостной стены Дербентской крепости – строители намерены восстановить ее в первозданном виде.

Подрядная организация приступила к реставрации части Южной стены Дербентской крепости, входящей в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, - сообщили в пресс-службе Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

"У объекта культурного наследия федерального значения - ворот "Орта-Капы" - проводятся реставрационные работы. На объекте планируется выполнить работы по укреплению стены, а именно: произвести расчистку и заполнение швов специальным реставрационным раствором, инъектирование стен, чтобы заполнить все пустоты, которые образовались за все время эксплуатации объекта", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

"Стена будет воссоздана в своем первозданном виде"

- руководство музея-заповедника

Воссоздавать обрушенную часть стены будут тем же камнем, который собрали после обвала. Также на его месте проведут археологическую разведку, чтобы выяснить структуру основания фундамента.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", частичное обрушение стены Дербентской крепости произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года, оно было вызвано подтоплением исторической кладки после длительных проливных дождей. В министерстве культуры РФ сообщали, что реставрация Южной крепостной стены Дербентской крепости обойдется в 70 млн рублей.