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Реставрация Южной крепостной стены в Дербенте завершится следующим летом

Реставрация Южной крепостной стены в Дербенте завершится следующим летом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ремонт Южной крепостной стены в Дербенте планируют завершить к следующей осени. На эти цели выделены десятки миллионов рублей

Ворота "Орта-Капы", являющиеся частью Южной стены Дербентской крепости, планируется отреставрировать к осени 2024 года. Об этом рассказали в управлении Минкультуры России по ЮФО и СКФО.

"Ворота "Орта-Капы", так называемая Южная стена. [Выделено] порядка 70 млн [руб.] финансирования. Работы будут завершены в августе 2024 года"

– глава управления Денис Проценко

Все работы на объекте, пострадавшем три года назад из-за неблагоприятных погодных условий, будут завершены в августе, передает ТАСС.

Напомним, стена Дербентской крепости частично рухнула осенью 2020 года из-за проливных дождей.

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