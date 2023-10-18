Реставрация Южной крепостной стены в Дербенте завершится следующим летом

Ремонт Южной крепостной стены в Дербенте планируют завершить к следующей осени. На эти цели выделены десятки миллионов рублей
Ворота "Орта-Капы", являющиеся частью Южной стены Дербентской крепости, планируется отреставрировать к осени 2024 года. Об этом рассказали в управлении Минкультуры России по ЮФО и СКФО.
"Ворота "Орта-Капы", так называемая Южная стена. [Выделено] порядка 70 млн [руб.] финансирования. Работы будут завершены в августе 2024 года"
– глава управления Денис Проценко
Все работы на объекте, пострадавшем три года назад из-за неблагоприятных погодных условий, будут завершены в августе, передает ТАСС.
Напомним, стена Дербентской крепости частично рухнула осенью 2020 года из-за проливных дождей.