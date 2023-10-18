Реставрация Южной крепостной стены в Дербенте завершится следующим летом

Опубликовано: 16:36, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ремонт Южной крепостной стены в Дербенте планируют завершить к следующей осени. На эти цели выделены десятки миллионов рублей

Ворота "Орта-Капы", являющиеся частью Южной стены Дербентской крепости, планируется отреставрировать к осени 2024 года. Об этом рассказали в управлении Минкультуры России по ЮФО и СКФО.

"Ворота "Орта-Капы", так называемая Южная стена. [Выделено] порядка 70 млн [руб.] финансирования. Работы будут завершены в августе 2024 года"

– глава управления Денис Проценко

Все работы на объекте, пострадавшем три года назад из-за неблагоприятных погодных условий, будут завершены в августе, передает ТАСС.

Напомним, стена Дербентской крепости частично рухнула осенью 2020 года из-за проливных дождей.