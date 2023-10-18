На туристических локациях в Дагестане появятся тысячи новых деревьев

В Дагестане этой осенью собираются посадить свыше 30 тыс новых деревьев. Об этом рассказали в комитете по лесному хозяйству РД.
"В этом году планируем высадить около 33 тыс. деревьев в рамках акции "Сохраним лес". Часть посадок пройдет на туристических локациях. Уже высадили Ольху в Самурском лесу, это часто посещаемое туристами место. Также планируем высадить на родине поэта Расула Гамзатова в Хунзахском районе, в Гунибском районе"
– руководитель комитета Вагаб Абдулхамидов
В нынешнем году акция посадки планируются в ряде городов, включая Махачкалу, Дербент и Каспийск. Кроме того, акция затронет даже самые высокогорные районы. Новые деревья появятся не только в парках и скверах, но и в лесных массивах.
"В горных районах высадим саженцы дуба, сосны и березы. В равнинных и предгорных районах высадим ясень, вязь, лох и березу. В этом году у нас увеличилось количество высаживаемых деревьев, а также волонтеров, принимающих участие в посадках"
– глава комитета