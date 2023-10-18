На туристических локациях в Дагестане появятся тысячи новых деревьев

Опубликовано: 10:59, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени на территории Дагестана посадят десятки тысяч новых деревьев. Они появятся в ряде городов республики, включая региональную столицу, а также Дербент и Каспийск.

В Дагестане этой осенью собираются посадить свыше 30 тыс новых деревьев. Об этом рассказали в комитете по лесному хозяйству РД.

"В этом году планируем высадить около 33 тыс. деревьев в рамках акции "Сохраним лес". Часть посадок пройдет на туристических локациях. Уже высадили Ольху в Самурском лесу, это часто посещаемое туристами место. Также планируем высадить на родине поэта Расула Гамзатова в Хунзахском районе, в Гунибском районе"

– руководитель комитета Вагаб Абдулхамидов

В нынешнем году акция посадки планируются в ряде городов, включая Махачкалу, Дербент и Каспийск. Кроме того, акция затронет даже самые высокогорные районы. Новые деревья появятся не только в парках и скверах, но и в лесных массивах.

"В горных районах высадим саженцы дуба, сосны и березы. В равнинных и предгорных районах высадим ясень, вязь, лох и березу. В этом году у нас увеличилось количество высаживаемых деревьев, а также волонтеров, принимающих участие в посадках"

– глава комитета