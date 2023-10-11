Создание Каспийского туркластера Дагестана обойдется в 76 миллиардов

Опубликовано: 11:59, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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В строительство нового курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане будет вложено 76 млрд рублей, 64 из которых составят частные инвестиции.

Заместитель генерального директора АО "Кавказ. РФ" Николай Гончаров сегодня на форуме туристических территорий в Сочи озвучил стоимость нового курорта на побережье Каспия, который возводят в особой экономической зоне Дагестана.

"Для возведения курорта на Каспии с 2023 по 2030 год потребуется 12 млрд рублей государственных инвестиций и 64 млрд - частных"

- Николай Гончаров

Планируется, что только протяженность пляжей нового курорта составит 6 км, в нем будет построено 14 тыс мест размещения, ежегодно он сможет принимать до 450 тыс туристов, передает "Интерфакс".

Отдых на морском побережье сейчас очень востребован среди российских туристов, все большее их число выбирает для этого Дагестан, который нынешним летом посетили 1,5 млн отдыхающих, что на 40% больше, чем годом раньше. Для обеспечения такого турпотока нужна современная гостиничная инфраструктура, которая позволит обеспечить достойный уровень комфорта для туристов, добавил Гончаров.