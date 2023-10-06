Дагестан будет развивать туризм в горных районах

Уже в этом году несколько горных районов Дагестана, пользующихся особой популярностью у туристов, получат обновленную инфраструктуру – здесь построят новую смотровую площадку, дом туриста, благоустроят водопад Тобот и другие туристические локации, Рассказал на туристическом форуме "Чегем-2023" министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.
"Конкурс мы проводим и в этом году. До конца года будет обустроено семь площадок в шести муниципальных образованиях"
- Эмин Мерданов
На очереди у строителей - Каменная чаша в селе Матлас, водопад Тобот, пляж в Новокаякенте, смотровая площадка в Курахе, а вот в селе Балхар вырастет целый Дом туриста. Изменится облик и аллеи знаменитого Города мастеров в столице республики.
Помимо этого, продолжится работа по обеспечению безопасности туристических маршрутов, будут благоустроены имеющиеся пляжи и созданы санитарные зоны, - добавил министр.