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Дагестан будет развивать туризм в горных районах

Дагестан будет развивать туризм в горных районах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В скором времени в горных районах Дагестана будут построены новые туристические объекты и обустроят уже имеющиеся, что позволит сделать отдых гостей более комфортным.

Уже в этом году несколько горных районов Дагестана, пользующихся особой популярностью у туристов, получат обновленную инфраструктуру – здесь построят новую смотровую площадку, дом туриста, благоустроят водопад Тобот и другие туристические локации, Рассказал на туристическом форуме "Чегем-2023" министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

"Конкурс мы проводим и в этом году. До конца года будет обустроено семь площадок в шести муниципальных образованиях"

- Эмин Мерданов

На очереди у строителей - Каменная чаша в селе Матлас, водопад Тобот, пляж в Новокаякенте, смотровая площадка в Курахе, а вот в селе Балхар вырастет целый Дом туриста. Изменится облик и аллеи знаменитого Города мастеров в столице республики.

Помимо этого, продолжится работа по обеспечению безопасности туристических маршрутов, будут благоустроены имеющиеся пляжи и созданы санитарные зоны, - добавил министр.

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