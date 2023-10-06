Дагестан поставил новый рекорд по числу туристов

Опубликовано: 17:29, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на высокие прошлогодние показатели, дагестанским туроператорам удалось в очередной раз побить свой же рекорд - в нынешнем 2023 году регион принял на 15% больше туристов.

Дагестанские туроператоры в нынешнем году поставили новый рекорд по числу принятых туристов – по сравнению с минувшим годом турпоток в регион увеличился на 15%, рассказал на туристическом форуме "Чегем-2023" министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

"Объем услуг за январь - июль в 2023 году составил 9 млрд 121 млн рублей, что на 1 млн 170 млн больше, чем за весь 2022 год"

- Эмин Мерданов

Выросло число не только групповых, организованных поездок, но и туристов, которые посещают регион индивидуально – заметно выросли турпоездки и авиаперевозки, и руководство республики связывает это в том числе с "легализацией" туристической сферы, в которой сейчас занято достаточно большое число людей, передает ТАСС.

Росту турпотока способствует и то, что Дагестан классифицировал гостиницы и расширил их перечень, что тоже не преминуло сказаться на статистике.

Напомним, сейчас в Дагестане работают 49 туроператоров, 46 турагентств и 90 квалифицированых экскурсоводов.