"Все включено" на Кавказе: систему внедрят на Мамисоне и Каспии

Опубликовано: 17:42, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Будущие курорты Северного Кавказа, работа над созданием которых ведется сейчас, могут заработать по системе "все включено". Такие планы озвучили в Кавказ.РФ. Речь идет о североосетинском курорте Мамисон, а также Каспийском кластере.

Туристы смогут отдохнуть на строящихся на данный момент северокавказских курортах по системе "все включено", рассказал замгендиректора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

Выступая на конференции в ТАСС, он напомнил, что на сегодняшний день на Кавказе строятся новые курорты, включая Мамисон (Северная Осетия), идет активная подготовка к созданию дагестанского Каспийского кластера.

"Думаю, что как раз формат "все включено" на этих курортах может действительно быть очень интересен"

– Рустам Тапаев

"Все включено" для мусульман

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замруководителя компании рассказал о такой интересной идее, как версия "Все включено" для исповедующих ислам.

Тапаев пояснил, что мусульманский вариант будет предлагать все услуги, за исключением алкоголя.

Такая система может быть введена в Каспийском кластере.