Система "все включено" в Турции может остаться без алкоголя

Опубликовано: 21:23, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции ищут способы вернуть упавший турпоток на прежний уровень. Одно из предложений – исключить алкоголь из системы all inclusive, чтобы сократить стоимость туров в Турцию.

Представитель туристической отрасли Турции считает необходимым сократить количество бесплатного алкоголя в рамках системы "все включено" или вовсе исключить спиртные напитки из числа предлагаемых услуг, передает Turizm Guncel.

Такую инициативу гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур выдвинул в ответ на сокращение спроса на отдых в Турции в 2023 году.

Как пишет портал, причина падения популярности турецких курортах – в чересчур высоких ценах на размещение, которые, в свою очередь, связаны с 50-процентной инфляцией и самоуверенностью отельеров, решивших, что дороговизна туров не остановит туристов. Соответственно, снижение цен может решить проблему низкого спроса.

Дениз Угур пояснил, что недоступность туров в Турцию связана в том числе с высоким налогом на алкоголь. Однако больше всего в страну приезжает семей с детьми, для которых спиртное явно второстепенно.

"Чтобы поддержать интерес семьей с детьми и сделать отдых в Турции для них более доступным, необходимо создать базовые турпакеты по системе "все включено". В них в качестве бесплатного алкоголя будет включено вино, а все остальные напитки будут предлагаться за дополнительную плату"

– гендиректор компании