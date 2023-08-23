Турция внезапно "уронила" цены на осенние туры

Опубликовано: 12:44, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как ни парадоксально, но в преддверии бархатного сезона турецкие отельеры внезапно сильно снизили стоимость туров в страну: в АТОР полагают, что это связано с началом учебного года, а следовательно и резким снижением спроса на отдых.

Туристические путевки в Турцию из России на ближайшие даты резко упали в цене из-за снижения спроса в связи с началом учебного года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Мониторинг систем бронирования туроператоров на предмет цен на отдых в Турции с вылетом в ближайшие дни показал – недельный тур в отель 3* с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется в 60 тыс рублей на двоих при покупке сейчас. Скидки достигают 40-60% от изначальной цены"

- АТОР

Такая же ситуация сейчас и с отдыхом в Таиланде: самый дешевый тур на 11 ночей в отеле 3* с вылетом в августе обойдется в 109 тыс рублей на двоих. Однако долгосрочный прогноз специалистов достаточно пессимистичен: они уверены, что такая ситуация – ненадолго. Спрос вернется к нормальному уровню уже в сентябре, и такие щедрые спецпредложения прекратятся.

Сейчас недельные туры в Турцию в отель 3* с вылетом в начале сентября стоят уже от 92,5 до 100 тыс рублей на двоих, а в середине сентября цены на них вырастут до 108-115 тыс рублей за недельный турпакет на двоих.