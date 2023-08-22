Россияне засобирались в осенние отпуска

Опубликовано: 9:02, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С приходом осени российские туристы стали строить планы на бархатный сезон в стране и за рубежом: куда они предпочитают отправиться на отдых, выяснили специалисты Авиасейлс.

Нынешнее лето выдалось сумбурным, во многом на запросы отдыхающих россиян повлияла непредсказуемая погода и переполненность популярных пляжей, поэтому многие из них решили отложить свой отдых на бархатный сезон.

Где планируют провести свой отпуск, отложенный на осень, выяснили специалисты сервиса по поиску дешевых авиабилетов Авиасейлс, проанализировав более 700 млн запросов за последний год.

Как выяснили в сервисе, 66% россиян намерены отдохнуть в городах России, и самым популярным на осень ожидаемо стал отдых на Черноморском побережье Сочи: средний чек на авиабилеты туда составляет 18,5 тыс рублей в обе стороны, а выбирают его чаще всего жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Второе место по популярности у Санкт-Петербурга, билеты туда в среднем стоят 12 тыс рублей в обе стороны, а предпочитают отдохнуть в Северной столице жители Казани, Самары и Екатеринбурга, передает РИА Новости.

На третьем месте по популярности столица: билет в Москву для жителей из Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы стоит в среднем 11,8 тыс рублей в обе стороны.

Бронировать авиабилеты по России эксперты рекомендуют за одну-три недели до вылета, когда их стоимость оптимальна для путешественников.

За границу собираются осенью 34% россиян, по традиции большинство из них выбирают отдых в Стамбуле, платя за авиабилеты в среднем 30,8 тыс рублей, на втором месте у российских туристов пляжи турецкой Антальи – билеты туда дороже, в среднем 38,7 тыс рублей в обе стороны. На третьем месте по популярности Таиланд – столица страны Бангкок доступна по цене перелета в среднем за 57,8 тыс рублей туда-обратно.

Авиабилеты за рубеж на осень лучше покупать как можно раньше, за два, а то и три месяца до поездки, - советуют в сервисе.