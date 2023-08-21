Россияне ринулись отдыхать в Израиле

Опубликовано: 13:51, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток туристов из России в еврейское государство увеличился на 80% за семь месяцев. Страной –лидером по числу туристов в Израиль стали США – 640 000 путешественников.

В Министерстве Туризма Израиля проинформировали о значительном росте потока туристов из России. Так, по данным ведомства, только за 7 минувших месяцев показатели выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уточняется, что всего на Святую землю ступила нога 117 400 россиян.

"Всего за 7 месяцев 2023 года Израиль посетили 2,24 млн туристов со всего мира, что на 78% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2019 года. Туристический поток из России в Израиль <…> за 7 месяцев 2023 года <…> - 117 400 туристов. Это на 80% больше, чем за 7 месяцев 2022 года и на 32% меньше, чем за аналогичный период 2019 года"

– пресс-служба израильского министерства туризма

Первые места по числу туристов в Израиль заняли Соединенные штаты, Франция и Британия - 640 000, 158 800 и 129 700 путешественников соответственно.