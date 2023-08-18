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В Ингушетии заработал новый туристический маршрут

В Ингушетии заработал новый туристический маршрут
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Одна из главных достопримечательностей Ингушетии - мемориал памяти и славы в Назрани – стал частью туристического маршрута по местам боевой славы, который заработал сегодня.

В ингушской Назрани сегодня заработал новый туристический маршрут, который ведет к одной из главных достопримечательностей республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Маршрут проложили к мемориалу памяти и славы в Назрани, являющемуся главной достопримечательностью равнинной части республики в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства""

- правительство Ингушетии

Мемориал неизменно притягивает к себе не только российских, но и иностранных туристов, приезжающих в горный регион – в центре него воздвигнут памятник "Девять башен", который напоминает о жертвах репрессий и депортации, а по самому мемориалу проводятся экскурсии.

Теперь туристы будут чувствовать здесь намного удобнее – при оборудовании маршрута об этом позаботились его создатели, которые установили для гостей беседки и декоративные смотровые площадки, а на прилегающей к мемориалу территории появились даже зоны барбекю, передает "Интерфакс".

Мемориал памяти и славы открылся недавно, в 2012 году, к 20-летию образования республики. Все его памятники – это исторические этапы от вхождения Ингушетии в состав России до сегодняшнего дня, а украшают мемориал четыре каскадных фонтана, а также сады и парки с цветочными клумбами и вечнозелеными деревьями.

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