В Ингушетии заработал новый туристический маршрут

Опубликовано: 23:30, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из главных достопримечательностей Ингушетии - мемориал памяти и славы в Назрани – стал частью туристического маршрута по местам боевой славы, который заработал сегодня.

В ингушской Назрани сегодня заработал новый туристический маршрут, который ведет к одной из главных достопримечательностей республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Маршрут проложили к мемориалу памяти и славы в Назрани, являющемуся главной достопримечательностью равнинной части республики в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства""

- правительство Ингушетии

Мемориал неизменно притягивает к себе не только российских, но и иностранных туристов, приезжающих в горный регион – в центре него воздвигнут памятник "Девять башен", который напоминает о жертвах репрессий и депортации, а по самому мемориалу проводятся экскурсии.

Теперь туристы будут чувствовать здесь намного удобнее – при оборудовании маршрута об этом позаботились его создатели, которые установили для гостей беседки и декоративные смотровые площадки, а на прилегающей к мемориалу территории появились даже зоны барбекю, передает "Интерфакс".

Мемориал памяти и славы открылся недавно, в 2012 году, к 20-летию образования республики. Все его памятники – это исторические этапы от вхождения Ингушетии в состав России до сегодняшнего дня, а украшают мемориал четыре каскадных фонтана, а также сады и парки с цветочными клумбами и вечнозелеными деревьями.