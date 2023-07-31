Назрановский район Ингушетии обеспечат качественной водой

Опубликовано: 21:28, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Ингушетии начнется строительство Альтиевского водозабора, котрый обеспечит чистой питьевой водой Назрань и весь Назрановский район республики – качественную воду будут давать десять артезианских скважин.

Власти Ингушетии выделили почти 850 млн рублей, которые будут направлены на строительство Альтиевского водозабора и станции очистки воды для Назрани и Назрановского района, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"В рамках мероприятий федерального проекта "Чистая вода" по строительству Альтиевского водозабора планируется провести работы по бурению 10 дополнительных скважин, что позволит увеличить дебет добычи воды на 24 тыс кубометров в сутки из расчета 230 литров на человека"

- правительство Ингушетии

Строительство будет вестись в два этапа – сначала будут пробурены артезианские скважины, благоустройство территории и строительство здания новой водной станции, передает "Интерфакс".

В рамках второго этапа будет построена насосная станция и напорно-канализационный коллектор. Основные работы ведутся форсированными темпами - уже пробурено семь артезианских скважин, на них установлены насосы, а полностью строительство Альтиевского водозабора строители планируют завершить в 2024 году.