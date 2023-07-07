Когда дадут воду в Карабулаке и Сунже?

Опубликовано: 21:57, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ремонт на насосной станции в Ингушетии, где сегодня произошла серьезная авария, уже завершен. Однако вода в двух городах и Малгобекском районе появится не сразу.

Авария произошла сегодня на водопроводной насосной станции в Ингушетии, в результате без воды остались два города и район. Однако на данный момент специалисты уже успешно завершили ремонт, рассказали в "Ингушрегионводоканале".

"Возобновление водоснабжения в полном объеме в городе Сунжа и городе Карабулак планируется завтра утром, а во втором микрорайоне города Малгобека и селах Малгобекского района - завтра вечером",

– компания

Как сообщалось ранее, сегодня в машинном зале насосной станции вышел из строя коллектор.

Отметим, что в Ингушетии установилась чрезвычайно жаркая погода - республиканское МЧС выпустило штормовое предупреждение на сегодня и завтра. По прогнозу, воздух в регионе прогреется до 40 градусов. Сейчас в Ингушетии +23.