Евпатории вернули свет и воду

Опубликовано: 21:49, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специалистам "Крымэнерго" удалось оперативно справиться с повреждением высоковольтной линии электропередач, оставившей без электроэнергии и воды жителей и гостей курортной Евпатории.

Часть крымской Евпатории осталась без электроэнергии, а заодно и без воды, из-за аварии на высоковольтной линии 110 кВ, однако специалистам ГУП "Крымэнерго" удалось оперативно ликвидировать ее последствия, сообщили в компании.

"В 19.54 специалисты ГУП РК "Крымэнерго" полностью восстановили электроснабжение в Евпатории"

- Крымэнерго

Причиной отключения энергетики назвали воздействие на оборудование ЛЭП аномально высоких температур, вызвавшее технологическое нарушение на 110 кВ подстанции "Евпатория". К тому же на самой подстанции сейчас ведется реконструкция, добавили в компании.