ЦБ Турции: ключевая ставка – 25%

Опубликовано: 14:52, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центробанк Турции пошел на повышение ключевой ставки до 25%.

Центральный банк Турции поднял ключевую ставку на 750 пунктов до 25%. Об этом сообщает регулятор, напоминая, что ранее этот показатель находился на уровне 17,5%. Отметим, что с июне ставка повышается уже в третий раз.

"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 750 базисных пунктов, до 25%"

– ЦБ Турции

Для участников рынка данное решение регулятора стало неожиданным, так как по прогнозам аналитиков, повышение должно было составить около 20%.