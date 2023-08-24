РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЦБ Турции: ключевая ставка – 25%

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Центробанк Турции пошел на повышение ключевой ставки до 25%.

Центральный банк Турции поднял ключевую ставку на 750 пунктов до 25%. Об этом сообщает регулятор, напоминая, что ранее этот показатель находился на уровне 17,5%. Отметим, что с июне ставка повышается уже в третий раз.

"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 750 базисных пунктов, до 25%"

– ЦБ Турции 

Для участников рынка данное решение регулятора стало неожиданным, так как по прогнозам аналитиков, повышение должно было составить около 20%.

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1405 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version