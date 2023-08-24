ЦБ Турции: ключевая ставка – 25%

Центробанк Турции пошел на повышение ключевой ставки до 25%.
Центральный банк Турции поднял ключевую ставку на 750 пунктов до 25%. Об этом сообщает регулятор, напоминая, что ранее этот показатель находился на уровне 17,5%. Отметим, что с июне ставка повышается уже в третий раз.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 750 базисных пунктов, до 25%"
– ЦБ Турции
Для участников рынка данное решение регулятора стало неожиданным, так как по прогнозам аналитиков, повышение должно было составить около 20%.