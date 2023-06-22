ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%

Опубликовано: 15:13, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В контексте борьбы с кризисом ЦБ Турции поднял ключевую ставку до 15%. Речь идет о ставке на аукционах недельного репо.

Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15%. Это связано с комплексом мер, предпринимаемых регулятором для борьбы с кризисными явлениями в экономике страны и ужесточения денежно-кредитной политики. Данное повышение первое с марта 2021 года. Решение об этом было опубликовано на сайте ЦБ по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике банка.

Речь идет о ставке на аукционах недельного репо - краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг, что является ключевым показателем ЦБ Турции.

"Комитет принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5 до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен" – пресс-служба ЦБ Турции