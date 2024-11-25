Цитадель Нарын-Кала в Дербенте: история, как добраться, интересные факты

Крепость Нарын-Кала – одна из самых известных достопримечательностей Дербента. Расскажем о Ханском дворце, цене входа в цитадель и времени работы, где она находится и как добраться, а также о самых интересных фактах.

В южном регионе нынешней России, в предгорьях Дагестана, на протяжении многих веков шла борьба между государствами за контроль над торговыми путями. Ключевым ее элементом была крепость Нарын-Кала – важный культурный памятник мировой истории, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цитадель была выстроена в знаменитом Дербентском (или Прикаспийском) проходе между Каспийским морем и Кавказскими горами самый – это самый удобный путь из Европы в Азию. Так что за прошедшие века цитадель подвергалась нападениям персов, арабов, монголов, турков... Окончательно эта территория вошла в состав Российской империи лишь к XVIII веку.

Нарын-Кала знаменита своим нестандартным строением, историей и, конечно, названием. Слово «Кала» означает крепость. Что касается слова «Нарын», то, по одной из версий, это имя жены шаха, по другой, оно переводится с персидского как «светлая, солнечная», то есть солнечная крепость.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цитадель и символически, и в действительности связана с гранатами. Нарын-Кала располагается в регионе, где произрастают гранатовые деревья. Гранаты всегда служили символами царской власти. Плод граната часто также ассоциируют с крепостью.

Описание крепости Нарын-Кала.

Крепость имеет сразу несколько ворот-входов из-за своей нестандартной формы.

Внутри цитадели расположены крепостные сооружения: водные резервуары, гауптвахта, построенная в период похода Петра I, Ханская баня.

© Фото: сайт Дербентского музея-заповедника. Ханская баня

Также у входа можно заметить тюрьму (зиндан), куда заключали преступников.

Кроме того, внутри крепости действуют музеи, где туристам подробно расскажут об истории города Дербента и о строительстве цитадели.

Ханский дворец крепости Нарын-Кала.

Ханский дворец — это центральное место цитадели, там ранее располагался административно-чиновничий аппарат. Он был построен феодальным владетелем Восточного Кавказа второй половины ХVIII века Фет-Али-ханом.

Дворец изначально был двухэтажным с двориком внутри. На сегодняшний день сохранился лишь один значительный фрагмент ханского дворца – это стена с главным входом.

© Фото: сайт Дербентского музея-заповедника

В здании ханской канцелярии находится музей, где выставлены предметы быта, украшения, монеты, оружие, найденные при раскопках.

Стоит отметить, что ранее в Дербенте на роль общегородского центра могли претендовать три основных комплекса:

цитадель Нарын-Кала с дворцом правителя;

городская главная мечеть (Джума-мечеть);

торговые ряды (преимущественно рынки, караван-сараи).

Однако все же изначально цитадель не могла рассматриваться как общественная территория: местные жители практически там не появлялись – ханский дворец служил местом пребывания шахов.

Цитадель Нарын-Кала: сколько стоит вход, время работы.

Официальное время работы крепости – с 9:00 до 18:00, вход до 17:00.

Вход в крепость для взрослых стоит 150-200 рублей, для детей – 50 рублей.

Для местных жителей вход бесплатный, только нужно показать паспорт.

Видео- и фотосъемка с использованием профессионального оборудования обойдется от 1,5 тыс рублей.

© Фото: сайт Дербентского музея-заповедника. Ханская канцелярия

Крепость Нарын-Кала – где находится и как добраться?

Адрес цитадели: Дербент, улица 8 Магал. Координаты: 42.0527979778902, 48.2742194831371.

Если вы уже находитесь в Дербенте, то попасть к крепости можно:

пешком – по дороге можно полюбоваться узкими улочками Старого города;

на машине, личной или такси;

на маршрутке №11 – нужно выйти на конечной остановке "Цитадель Нарын-Кала".

Важно: по дороге к крепости часто возникают пробки. Летом ее лучше посещать либо с утра (до наступления жары), либо уже ближе к вечеру.

Чтобы добраться от столицы Дагестана города Махачкала, можно воспользоваться электричкой. Цена билета 156 рублей, время в пути – 3,5 часа.

Интересные факты о крепости Нарын-Кала

Арабские авторы пишут, что, помимо Дербента, было выстроено еще 360 замков и укреплений в горных ущельях

С появлением арабов в Дербенте, как в цитадели, так и за ее пределами, были построены водные резервуары, в первую очередь для совершения омовения, так как город был обращен в мусульманство. Предназначались они также для путников и торговцев, дорога которых проходила через Дербент.

До прихода русской армии люди в Дербента жили в пределах крепостных стен. Позже, помимо старого города (Кала), возникает новый (европейский), за стенами крепости. Далее они развивались параллельно.

Согласно легенде, в крепости Нарын-Кала побывал Александр Македонский, в восточных преданиях его называли Искандером Зуль Карнайном. В действительности он никогда не приезжал в Дербент.

На территории цитадели находится настоящая подземная тюрьма, куда заточали преступников и врагов. Камера довольно маленькая, свет туда практически не проникает. Те, кто попадали туда, назад уже не возвращались. Сейчас она огорожена решеткой, и с ней связана традиция: туристы и местные жители бросают в нее монетки.

© Фото: сайт Дербентского музея-заповедника

История цитадели

Строительство крепости датируется VI веком – период правления персидского завоевателя Хосрова I Ануширвана.

«Она была проведена до вершин гор и проложена в море на три мили»

– арабский автор Баладзори (XI век)

Крепость была построена на возвышении, дабы уберечься от захватчиков. Однако же в VII веке Дербент перешел во владение Арабского халифата. Дальше город попал к туркам-сельджукам, позже он снова перейдет к персам...

В состав Российской империи Дербент окончательно вошел в XVIII веке, в 1796 году. При этом крепость пострадала: например, были разрушены оконные рамы ханского дома, из которого еще Петр I «любовался морем» во время своего Каспийского похода.

В цитадели время от времени проводятся работы по реконструкции. В 1960-х годах ремонтировали башню центральных ворот Орта-Капы. Перед празднованием 2000-летия Дербента в 2015 году в крепости также провели реставрационные работы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Внимание общественности к состоянию цитадели было привлечено 4 года назад, когда в ночь на 17 ноября 2020 года обрушилась часть южной стены. Реставрационные работы на ней начались летом прошлого года.