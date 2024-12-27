Вестник Кавказа

Власти Грузии не нашли оснований для введения санкций против Иванишвили

Власти Грузии не нашли оснований для введения санкций против Иванишвили
© Фото: соцсети “Грузинской мечты“
Великобритания нанес вред собственной репутации, если объявит санкции в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, заявил премьер Грузии. Более того, она не имеет для этого оснований.

У Великобритании нет никаких оснований для наложения ограничений на основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Вы знаете, что соответствующий проект инициирован в британском парламенте, Палате общин, и если будет принято такое решение относительно санкций против Бидзины Иванишвили, то это в конечном итоге нанесет ущерб репутации Великобритании"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что решение великобританского парламента ввести санкции навредит только самому королевству.

К тому же, у Великобритании нет фактов и оснований для введения санкций в отношении человека, вложившего крупный вклад в демократическое развитие Грузии, добавил премьер.

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