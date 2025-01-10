Вестник Кавказа

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Блюстители порядка задержали в Сочи директора депозитарного центра. Мужчину подозревают в краже десятков миллионов рублей.

Правоохранители осуществили задержание подозреваемого в краже 168 млн рублей из ячеек депозитарного центра в Сочи

Сообщается, что часть похищенного фигурант уголовного дела спрятала в лесу. В тайнике были рубли, а также иностранная валюта. 

Расследование показало, что к исчезновению внушительной суммы может иметь отношение директор организации, которая предоставляла финансовые услуги. 

Полицейские задержали мужчину в офисе организации и доставили в отделение для проведения необходимых процессуальных действий в рамках уголовного дела. 

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