В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек

Блюстители порядка задержали в Сочи директора депозитарного центра. Мужчину подозревают в краже десятков миллионов рублей.

Правоохранители осуществили задержание подозреваемого в краже 168 млн рублей из ячеек депозитарного центра в Сочи.

Сообщается, что часть похищенного фигурант уголовного дела спрятала в лесу. В тайнике были рубли, а также иностранная валюта.

Расследование показало, что к исчезновению внушительной суммы может иметь отношение директор организации, которая предоставляла финансовые услуги.

Полицейские задержали мужчину в офисе организации и доставили в отделение для проведения необходимых процессуальных действий в рамках уголовного дела.