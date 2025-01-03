Искореженная машина предотвратит ДТП на трассе Джубга-Сочи

Наглядным доказательством опасности автомобильный аварий послужит разбитая машина, которую установили на возвышении на въезде в Сочи, на трассе Джубга-Сочи.

Не переживший ДТП автомобиль послужит предупреждением для всех водителей, которые будут въезжать в Сочи, а также выезжать из города, – его установили прямо у дороги, рассказали в Госавтоинспекции Кубани.

Остов появился на 80-м километре федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи, а точнее – там, где проходит граница города-курорта. Его установила компания "Черноморье".

"Этот монумент человеческой невнимательности должен предупреждать водителей, что они находятся на одной из самых извилистых дорог в России, и что повышенная бдительность и осторожность здесь не будут лишними"

– ГАИ

У разбитой машины установили плакат, на который нанесена информация о ДТП, случившихся на трассе. Пока туда внесены данные за 2024 год, но далее они будут обновляться.

Кроме того, жителей и гостей Кубани, а также Адыгеи, предостерегают от ДТП с помощью специальных роликов, которые демонстрируются на экранах, и баннеров на рекламных щитах. Все они посвящены одной теме – "Не спеши! Сохрани жизнь!"