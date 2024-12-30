Ночное ДТП унесло жизни трех человек на Кубани

Сегодня ночью на трассе на Кубани перевернулся легковой автомобиль. В результате ДТП погибли повти все люди, находившиеся в транспортном средстве.

В ночь с 12 на 13 января в Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибло три человека. Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС России по региону.

Авария случилась на одной из местных трасс ближе к 03:00 (мск).

"Сегодня в 02:45 мск на трассе "Ставропольская-Григорьевская-Крепостная", 29-летний водитель ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся"

– пресс-служба управления

Жертвами аварии стал 29-летний водитель транспортного средства, а также двое пассажиров мужчина 25 лет и девушка 16 лет.

Кроме того, травмы различной тяжести получила 25-летняя пассажирка. Ее отвезли в больницу.