Вестник Кавказа

ДТП на Кубани с грузовиком: пострадал ребенок

ДТП на Кубани с грузовиком: пострадал ребенок
© Фото: Госавтоинспекция Кубани
Авария, в результате которой пострадали несколько человек, произошла накануне вечером на трассе в Краснодарском крае. В общей сложности столкнулись четыре автомобиля, в том числе грузовик.

Автомобильная авария, в которой приняли участие три легковые машины и одна фура, случилась накануне поздно вечером на Кубани, рассказали в Госавтоинспекции по краю.

ДТП произошло примерно в 11 часов вечера, в Усть-Лабинском районе, на дороге, связывающей краевую столицу и город Кропоткин.

Водитель машины "Фольксваген Поло" по не установленным пока причинам выехал на встречку. Там легковушка врезалась в грузовик с полуприцепом, отлетевший затем также на встречку. Там фура ударился о две иномарки: "Мицубиси Лансер" и "Форд Фиеста".

В результате получили травмы три человека, двое взрослых и ребенок. Это водитель "Фольксвагена", а также люди, ехавшие в "Форде". Раненому ребенку девять лет.

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ДТП на Кубани с грузовиком: пострадал ребенок
© Фото: Госавтоинспекция Кубани
ДТП на Кубани с грузовиком: пострадал ребенок
© Фото: Госавтоинспекция Кубани
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