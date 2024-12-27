Вестник Кавказа

ДТП с автобусом в Сочи: один человек погиб

ДТП с автобусом в Сочи: один человек погиб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с летальным исходом произошло в Сочи. Погиб водитель легкового автомобиля.

В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. Столкнулись автомобиль "Тойота" и автобус ЛиАЗ. В результате инцидента погиб водитель легкового автомобиля, передали в пресс-службе управления МВД по региону. 

Сообщается, что трагический инцидент произошел на участке трассы "Джубга - Сочи". Водитель "Тойоты" пошел на обгон по встречной полосе, несмотря на запретительный знак, что привело к лобовому столкновению с автобусом. 

Обстоятельства аварии выясняются. К месту происшествия прибыли сотрудники медицинской службы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Нальчик принял первый авиарейс из Сочи

Почти двухметровые волны обещают в Сочи

Почти двухметровые волны обещают в Сочи

Flydubai все же отменила рейсы в Сочи и Минводы

Flydubai все же отменила рейсы в Сочи и Минводы

Flydubai снова начнет летать из Дубая в Сочи

Flydubai снова начнет летать из Дубая в Сочи

Flydubai не будет летать в Сочи и Минводы

Flydubai не будет летать в Сочи и Минводы

В Сочи откроется новый отель &quot;пять звезд&quot; к лету

В Сочи откроется новый отель "пять звезд" к лету

Ограничения в аэропорту Сочи сняты

Ограничения в аэропорту Сочи сняты

Двенадцать рейсов до Сочи направлены на другие аэродромы

Двенадцать рейсов до Сочи направлены на другие аэродромы

План &quot;Ковер&quot; ввели в Дагестане и Чечне - СМИ

План "Ковер" ввели в Дагестане и Чечне - СМИ

Росавиация ограничила деятельность аэропорта в Сочи

Росавиация ограничила деятельность аэропорта в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы