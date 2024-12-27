ДТП с автобусом в Сочи: один человек погиб

ДТП с летальным исходом произошло в Сочи. Погиб водитель легкового автомобиля.
В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. Столкнулись автомобиль "Тойота" и автобус ЛиАЗ. В результате инцидента погиб водитель легкового автомобиля, передали в пресс-службе управления МВД по региону.
Сообщается, что трагический инцидент произошел на участке трассы "Джубга - Сочи". Водитель "Тойоты" пошел на обгон по встречной полосе, несмотря на запретительный знак, что привело к лобовому столкновению с автобусом.
Обстоятельства аварии выясняются. К месту происшествия прибыли сотрудники медицинской службы.