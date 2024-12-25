Почти двухметровые волны обещают в Сочи

Погода значительно ухудшится сегодня в Сочи – настолько, что местным жителям и туристам рекомендовано временно избегать отдыха у воды. Порывы ветра могут достигать 20 м/с, а высота волн – 1,8 м.

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи на 4 января, рассказали в администрации города.

Метеорологи прогнозируют, что уже ночью на участке Магри – Веселое волнение моря усилится и составит три балла. Чуть позже, утром и днем, в Сочи и Сириусе усилится ветер – он может ускоряться вплоть до 15-20 м/с.

"Прогнозируется и усиление волнения моря до 4 баллов, высота волн может составлять 1,3-1,8 м"

– мэрия

Градоначальник Андрей Прошунин поручил всем службам перейти на усиленный режим работы, за обстановкой следит оперативный штаб города-курорта.

Местным и жителям и туристам настоятельно советуют во время непогоды не подходить к воде.

В краевом МЧС предупредили о том, что погода ухудшится не только в Сочи, но и по всему краю. В субботу в регионе наступит зима. Местами пройдет ливень, в то же время может идти и снег. Не исключена гроза. Кроме того, будет дуть сильный ветер – до 20 м/с.

Непогода продлится все выходные. Еще в воскресенье на дорогах будет гололедица, которая может спровоцировать ДТП, на проводах и деревьях может скопиться мокрый снег, что чревато перебоями с энергоснабжением.