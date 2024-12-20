В Анапе создают защиту пляжей от шторма

Специалисты вместе с волонтерами начали создавать ров, чтобы защитить очищенные пляжи Анапы от шторма, рассказали в оперштабе Кубани.
«Это мероприятие проводят с целью безопасности. 30-31 числа ожидается шторм. Ров делают, чтобы спасти труд всех, кто работал и спасал Анапу - чтоб нефтяное загрязнение не попало на тело пляжа»
- глава организации «Курорты Анапы» Николай Заливин
Ров протянется от «Лечебного пляжа» до Пионерского проспекта.
Напомним, что крушение танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Из-за этого более 50 км береговой линии Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом. Особенно сильно пострадали пляжи Анапы и Темрюкского района. В борьбе с последствиями ЧП участвуют свыше 10 тыс человек – специалисты профильных ведомств и организаций, а также волонтеры.