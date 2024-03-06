Вестник Кавказа

Миссия ПАСЕ по правам человека прибыла в Грузию

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Делегация ПАСЕ проверит в республике, как власти выполняют свои международные обязательства. В организации пояснили, что это обычный мониторинговый визит.

Парламентская ассамблея Совета Европы направила миссию в Грузию для оценки выполнения республикой своих международных обязательств. Об этом пишет грузинская пресса.

Решение об отправке делегации было принято на фоне политического кризиса в стране, возникшего после выборов в парламент и приостановки о вступлении в Евросоюз.

Накануне члены делегации провели встречу со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили и еще с несколькими лидерами правящей партии "Грузинская мечта". Сегодня они пообщались с оппозиционными лидерами и представителями гражданского общества.

Ранее сообщалось, что делегация ПАСЕ приедет в республику с обычным мониторинговым визитом.

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