Вестник Кавказа

Папуашвили принял представителей ПАСЕ в Тбилиси

Папуашвили принял представителей ПАСЕ в Тбилиси
© Фото: парламент Грузии
В Тбилиси состоялась встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и двух представителей ПАСЕ. Стороны обсудили политическую ситуацию в стране, протесты и евроинтеграцию.

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили провел встречу с двумя представителями Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Эдит Эстреллой и Клодом Керном, рассказали в грузинском законодательном органе.

В ходе встречи Шалва Папуашвили ознакомил гостей с тактикой оппозиции по неоднократному бойкотированию работы парламента после выборов. Стороны также обсудили идущие в стране протесты.

Глава грузинского парламента передал, что власти делают все необходимые шаги в направлении интеграции с ЕС, чтобы к концу десятилетия стать его полноправным членом.

На встрече также присутствовали глава постоянной делегации парламента Грузии в СЕ, вице-спикер Теа Цулукиани и председатель парламентского комитета по образованию Гиви Миканадзе.

Эдит Эстрелла и Клод Керн пробудут в Тбилиси три дня. Их визит начался 14 января. В его ходе они ознакомятся с политической обстановкой в Грузии, встретятся с властями, протестующей оппозицией и представителями неправительственных организаций.

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