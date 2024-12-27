Грузия проигнорирует Давосский форум

Грузинская сторона не планирует принимать участие в Давосском экономическом форуме 2025, рассказали в правительственной администрации. Причин такого решения в ведомстве не озвучили.

Делегация Тбилиси в 2025 году пропустит заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое ежегодно проводится в Давосе (Швейцария). Информацию об этом распространяют грузинские СМИ, ссылаясь на правительственную администрацию.

Стоит отметить, что в течение 12 лет, пока "Грузинская мечта" остается правящей партией Грузии, представители Тбилиси участвовали во всех мероприятиях ВЭФ. Почему в 2025 году Грузия не будет представлена на форуме, в правительстве не сообщили.

В списке участников, опубликованном на сайте Давосского форума, действительно, нет представителей Грузии, в то время как президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян упомянуты как участники события.

Кроме того, в сообщении правительственной администрации указано, что делегации от Тбилиси не будет и на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет в феврале.