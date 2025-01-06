Давосский экономический форум анонсировал участие Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Ежегодный экономический форум в Давосе может пройти с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщают его организаторы. Азербайджан и Армения пока на эту тему не высказывались.

Лидеры Азербайджана и Армении, президент АР Ильхам Алиев и премьер-министр РА Никол Пашинян, могут принять участие в Давосском экономическом форуме, – их имена включены в список участников, опубликованный на сайте форума.

Комментариев от Баку и Еревана в связи с возможным участием глав азербайджанского и армянского государств в форуме не поступало.

Напомним, Давосский экономический форум стартует 20 января, он будет проходить по 24 января. Предполагается, что его участники поговорят о ключевых глобальных проблемах, обсудят приоритеты на 2025 год.

Организаторы анонсируют участие в форуме 350 государственных деятелей из более чем 130 стран мира, в том числе 60 глав государств и правительств. В Давос приедут глава ЕС Урсула фон дер Ляйен, вице-премьер КНР Дин Сюэсян, канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф, а также временный глава МИД Сирии Асаад аль-Шайбани.

Кроме того, на форум прибудут представители деловых кругов, международных организаций, гражданского общества, ученые, журналисты, деятели искусства – в общей сложности 3 тыс человек.