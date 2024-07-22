Вестник Кавказа

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ

В трех городах СКФО заработали отделения ВТБ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отделения второго по величине российского универсального коммерческого банка ВТБ заработали в дагестанском Кизляре, ингушской Сунже и в кабардино-балкарском Баксане – их жителям стали доступны все банковские услуги.

Сегодня еще в трех городах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) РФ открылись отделения банка ВТБ – первого по размеру уставного капитала и второго по величине активов банка России, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Отделения открылись в дагестанском Кизляре, ингушской Сунже и в кабардино-балкарском Баксане, передает "АиФ-Ставрополье".

"Если раньше мы открывали офисы только в крупных городах, то с прошлого года активно идем в населенные пункты с числом жителей от 30 тыс человек. За 2024 год новые отделения банка появились в семи городах Северного Кавказа"

- управляющий банка в СКФО Александр Дыренко

Задача финансовой структуры - сделать банковские услуги доступными для всех жителей и предприятий региона, пояснили в банке.

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