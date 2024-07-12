Самая высокая ипотечная задолженность выявлена на Кавказе

Северный Кавказ стал лидером по доле ипотечной задолженности в стране. Лидером среди регионов СКФО стала Ингушетия. Минимальный процент должников – на Ставрополье.

Республики Северного Кавказа стали лидерами рейтинга РИА Новости по ипотечной задолженности. В СКФО она оказалась самой высокой.

Лидером по этому показателю на Кавказе и в стране стала Ингушетия – 3,04% от общего числа выданных кредитов. Далее идут Чечня (1,69%) и Дагестан (1,53%).

Следом за ними расположились Северная Осетия (1,13%) и Карачаево-Черкесия (0,92%). Отмечается, что последние пять мест в списке заняли республики Северного Кавказа.

Чуть лучше дела обстоят в Кабардино-Балкарии – 0,67% (79-е место). Наименьшее количество должников на Кавказе выявлено на Ставрополье – 0,33% (51-е место).

Стоит добавить, что меньше всего ипотечных заемщиков проживает в Ненецком АО (0,12%), Крыму (0,12%) и Мурманской области (0,15%).