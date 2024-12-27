Россия разрешила помидоры из Казахстана

Российская сторона дала "зеленый свет" томатам из Казахстана, рассказали в Астане. В общей сложности были проверены более трех десятков тепличных комплексов, где выращивают помидоры.

Томаты из Казахстана признаны безопасными в России – их поставки в РФ будут возобновлены, рассказали в Комитете госинспекции в агропромышленном комплексе (ведомство подчиняется Минсельхозу Казахстана).

Ранее Россельхознадзор и Всероссийский центр карантина растений проверили казахстанскую продукцию.

На основании результатов анализов, а также по итогам переговоров с представителями комитета, накануне российское ведомство отменило ограничения на ввоз томатов. Теперь на прилавках российских магазинов могут появиться помидоры с 36 казахстанских предприятий.

"Казахстанская сторона продолжает переговоры о снятии ограничений по остальным видам растениеводческой продукции"

– Комитет