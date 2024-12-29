Россия приняла больше азербайджанских помидоров в 2024 году

По итогам минувшего года, Азербайджан экспортировал в Россию почти 142 тыс т помидоров. Это на 6,7% больше показателей 2023 года. Увеличились также поставки яблок и груш.

Азербайджан нарастил поставки томатов в Россию в минувшем году: экспортировано 141,9 тыс т продукции, что 6,7% больше прошлогодних показателей, рассказали в Россельхознадзоре. Таким образом, Азербайджан стал главным поставщиком помидоров в страну, отметили в ведомстве.

Помимо томатов, Россия приняла от Азербайджана большое число семечковых (яблоки, груши и другое).

«Импорт семечковых в РФ составил 627,4 тыс. тонн против 611,2 тыс. тонн в 2023 году. Стабильным поставщиком является Азербайджан, который нарастил экспорт до 93,4 тыс. тонн с 88 тыс. тонн (рост на 6,1%)»

- Россельхознадзор

Также Азербайджан отправил в РФ свыше 510 тыс т фруктов и овощей: 386,6 тыс т и 153,4 тыс т соответственно. В статистику входят томаты, лук, чеснок, перцы, кабачки и огурцы, а также ягоды, виноград, цитрусовые, семечковые, сухофрукты, дыни и арбузы.