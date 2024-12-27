Казахстан нарастил поставки зерна в Азербайджан

Азербайджан принял до 2,3 млн т продуктов перемола из Казахстана в 2024 году. Это на 3% больше прошлогодних показателей. Астана также нарастила экспорт в соседние центральноазиатские страны.

Казахстан увеличил экспорт зерна в Азербайджан до 2,3 млн т по итогам минувшего года. Это на 3% больше, чем в 2023 году, рассказали в Минсельхозе республики.

«Перевозки продуктов перемола показали положительную динамику. В 2024 году объем перевозок составил 3,2 млн тонн, что на 2% больше по сравнению с 2023-м. Экспорт продуктов перемола увеличился на 3% и достиг 2,3 млн тонн»

- Минсельхоз Казахстана

Поставки зерновых продуктов в страны Центральной Азии также выросли.

Для налаживания координации Казахстан создал специальный зерновой оперштаб, который всесторонне контролирует перевозки продуктов перемола.

Напомним, что Казахстан снова разрешил местному бизнесу ввозить в страну российское зерно в любых количествах и для любых целей. Ранее на это наложили ограничения.