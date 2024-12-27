Рост тарифов на электроэнергию анонсировали в Казахстане

Электричество может подорожать в Казахстане уже со следующего месяца. На сколько именно и почему – рассказали в Минэнерго, заверив, что намерены соблюсти баланс между интересами потребителей и поставщиков.

Свет может стать дороже в Казахстане с февраля, сообщили в Минэнерго.

Ведомство намерено ввести предельные тарифы на электричество. В результате электроэнергия для Единого закупщика может подорожать приблизительно на 2 тенге ($0,03) за кВт/ч.

В министерстве уточнили, что на данный момент 36 организаций, занимающихся производством электричества, направили заявки на повышение предельного тарифа.

Причина – рост затрат на выработку электрической энергии, на который компании не могут повлиять, в том числе повышение зарплаты сотрудников. Оно необходимо для борьбы с дефицитом квалифицированных кадров, от которого страдают сейчас производители.

Кроме того, добавили в Минэнерго, выросла стоимость самого топлива и его транспортировки. В большие суммы обходится и поддержание оборудования в рабочем состоянии.

В ведомстве уточнили, что сейчас заявки на установление предельных тарифов рассматриваются. Власти обещают максимально соблюсти баланс между интересами потребителей и потребностями самой энергетической отрасли.