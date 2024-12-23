В Казахстане построят новые аэропорты и дороги

Минтранс Казахстана намерен инвестировать $17 миллиардов в строительство новых объектов транспортной инфраструктуры страны – ими станут новые автодороги, железные дороги и аэропорты в регионах.

Власти Казахстана намерены инвестировать более 9 трлн тенге ($17 млрд) в транспортную инфраструктуру страны, и сейчас Минтранс страны ведет поиск инвесторов, рассказали в правительстве.

Самые масштабные инвестиции ждут в дорожном строительстве - до 2030 года в стране построят 4,7 тыс км новых автодорог, 3,7 тыс из которых станут автотрассы I категории, передает Sputnik Казахстан.

Казахстанские железнодорожники в наступившем 2025 году закупят 225 новых вагонов, завершат строительство железных дорог по проектам "Достык - Мойынты" и "Обводная Алмата", откроют движение на участках "Достык – Бесқол" и "Мойынты – Балқаш", что скажется и на движении пассажирских поездов на этих участках, на качестве грузоперевозок.

В порту Актау на Каспийском море будет построен крупный контейнерный хаб, который увеличит его пропускную способность. Для этого в водной гавани будут проведены углубительные работы, что повысит его терминальную мощность и позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправлять часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также в наступившем 2025 году будут построены новые аэропорты в казахстанских курортах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли – уже ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию авиагаваней.