Вестник Кавказа

В Казахстане построят новые аэропорты и дороги

В Казахстане построят новые аэропорты и дороги
© Фото: пресс-служба АО “Казахстан темир жолы“
Минтранс Казахстана намерен инвестировать $17 миллиардов в строительство новых объектов транспортной инфраструктуры страны – ими станут новые автодороги, железные дороги и аэропорты в регионах.

Власти Казахстана намерены инвестировать более 9 трлн тенге ($17 млрд) в транспортную инфраструктуру страны, и сейчас Минтранс страны ведет поиск инвесторов, рассказали в правительстве.

Самые масштабные инвестиции ждут в дорожном строительстве - до 2030 года в стране построят 4,7 тыс км новых автодорог, 3,7 тыс из которых станут автотрассы I категории, передает Sputnik Казахстан.

Казахстанские железнодорожники в наступившем 2025 году закупят 225 новых вагонов, завершат строительство железных дорог по проектам "Достык - Мойынты" и "Обводная Алмата", откроют движение на участках "Достык – Бесқол" и "Мойынты – Балқаш", что скажется и на движении пассажирских поездов на этих участках, на качестве грузоперевозок.

В порту Актау на Каспийском море будет построен крупный контейнерный хаб, который увеличит его пропускную способность. Для этого в водной гавани будут проведены углубительные работы, что повысит его терминальную мощность и позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправлять часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также в наступившем 2025 году будут построены новые аэропорты в казахстанских курортах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли – уже ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию авиагаваней.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Строительство АЭС в Казахстане откроет тысячи рабочих мест для населения

Строительство АЭС в Казахстане откроет тысячи рабочих мест для населения

В Иране выбрали первого кандидата на перенос столицы из Тегерана

В Иране выбрали первого кандидата на перенос столицы из Тегерана

Эрдоган анонсировал начало строительства железной дороги до Грузии

Эрдоган анонсировал начало строительства железной дороги до Грузии

&quot;Росатом&quot; под Новый год поставил реактор на третий энергоблок АЭС &quot;Аккую&quot; в Турции

"Росатом" под Новый год поставил реактор на третий энергоблок АЭС "Аккую" в Турции

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Казахстан выделил деньги коррупционеров на строительство детского сада

Ускорение создания участка Решт-Астара обсудила российская делегация в Иране

Ускорение создания участка Решт-Астара обсудила российская делегация в Иране

Под Ташкентом вырастет завод по переработке бытовых отходов

Под Ташкентом вырастет завод по переработке бытовых отходов

Москва и Тегеран добились стратегических решений по проекту &quot;Север-Юг&quot;

Москва и Тегеран добились стратегических решений по проекту "Север-Юг"

Казахстан ускоренно построит АЭС

Казахстан ускоренно построит АЭС

Россия и Иран обсудят строительство железной дороги Решт-Астара

Россия и Иран обсудят строительство железной дороги Решт-Астара

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы