Иностранных рабочих в Казахстане будет меньше

Казахстан сократил квоты на привлечение "гастарбайтеров" из других стран – теперь их "армия" будет составлять лишь 0,2% от общего числа работников на предприятиях страны, рассказали в Минтруда республики.

В наступившем 2025 году Минтруда Казахстана не пошло навстречу казахстанским работодателям и сократило квоту на привлечение рабочей силы из-за рубежа, сообщили в казахстанском министерстве труда и социальной защиты населения.

"Квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2025 году распределена на 4 категории следующим образом: 649 разрешений по первой категории (руководители и их заместители), 3 254 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5 718 и 1 161 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 4 097 человек"

- Минтруда Казахстана

Резко уменьшились и квоты на трудовых мигрантов, которые хотели бы поработать в домашних хозяйствах – их будет лишь 3% от общего числа работающих в стране, передает Sputnik Казахстан.

Годом ранее, в 2024-м, работодатели получили от исполнительных властей 14,5 тыс разрешений для привлечения иностранцев, и даже тогда это составляло лишь 66% от установленной квоты в 22 тыс работников.

А вот в домашних хозяйствах граждан Казахстана работали 294,1 тыс иностранцев, хотя местные исполнительные органы выдали лишь 292 668 разрешений на такую деятельность.