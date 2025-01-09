Израильский министр пригрозил отставкой в случае прекращения огня в Газе

Бен-Гвир недоволен возможным перемирием с ХАМАС. В ходе прошедшей в четверг пресс-конференции он рассказал, что покинет свой пост, если это произойдет.

Министр нацбезопасности Израиля, лидер партии "Оцма ехудит" допустил, что в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом 16 января сообщил сам Итамар Бен-Гвир.

Выступая на пресс-конференции, он пояснил, что пойдет на этот шаг, если правительством будет утверждено соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"Эта сделка недопустима. Если она будет заключена, то партия "Оцма ехудит" подаст заявление на выход из правительства"

– министр нацбезопасности

Он пояснил, что партия вернется в правительство, если военные действия в анклаве возобновятся.

Помимо этого, министр заметил, что он не собирается разваливать правительство Нетаньяху.

"Мы позволим ему продолжать оставаться премьер-министром, но не будем частью этого правительства"

– Бен-Гвир

Ранее сегодня телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС внесли итоговые правки в документ и оформили сделку о прекращении огня в анклаве.