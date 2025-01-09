Перемирие между ХАМАС и Израилем оценили в Москве

Москва приветствует достижение перемирия между Израилем и ХАМАС. В Кремле заявили, что не участвовали в подготовке соглашения двух сторон.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал достижение соглашения между ХАМАС и Израилем. Он отметил, что Москва высоко оценила действия сторон.

Пресс-секретарь заявил, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и страданию жителей сектора Газа, можно только приветствовать.

При этом Песков рекомендовал дождаться финализации процесса и считает преждевременным поздравлять стороны. Он добавил, что Москва в переговорах не участвовала.

Напомним, глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения по освобождению заложников.

Кроме того, стороны договорились прекратить режим прекращения боевых действий на территории сектора Газа. Соглашение вступит в силу 19 января.