Вестник Кавказа

Чего будет стоить Армении сближение с Западом, рассказал Косачев

Чего будет стоить Армении сближение с Западом, рассказал Косачев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евроатлантическая интеграция потребует от Армении изменения законодательства и переход на "западные стандарты". Затем Армения останется "мариноваться" в предбаннике ЕС, считает сенатор Косачев.

В Совфеде оценили европейские перспективы Армении. Курс Еревана на сближение с Западом вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал опрометчивым.

Армянское руководство ранее одобрило проект закона о начале евроинтеграции, затем был подписан документ о стратегическом партнерстве с США. В приоритете страны оказалась евроатлантическая интеграция. Армении, идя по этому пути, придется менять свое законодательство ради соответствия западным стандартам, в том числе речь идет о наличии "гендерного разнообразия", заметил Косачев.

"Причем, даже выполнив все эти условия, они не получат никаких гарантий. Достаточно посмотреть на опыт Турции или Сербии, которых в предбаннике ЕС “маринуют” многие годы. Эту же чашу предстоит испить и Армении"

– сенатор

Решение о том, какого политического курса придерживаться – суверенный выбор Армении, добавил он. При этом высока вероятность, что большинству населения придется не по нраву прозападный курс, заявил сенатор в беседе с "АиФ".

"И если армянский народ разочаруется в таком политическом курсе своей власти, то у него будет полное суверенное право этот курс поменять"

– Косачев

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