Вестник Кавказа

Гибель краснокнижных туров обернулась для дагестанца сроком

Гибель краснокнижных туров обернулась для дагестанца сроком
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчину из Дагестана осудили за убийство двух туров. Ему выписали крупный штраф и осудили на три года условно.

В Сулейман-Стальском районе Дагестана вынесли приговор местному охотнику, который убил двух краснокнижных животных, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В июле 2024 года мужчина без соответствующего разрешения и вне установленных сроков охоты убил двух дагестанских туров.

Сумма ущерба окружающей среде и охотничьим ресурсам составила примерно 360 тыс рублей.

Мужчина за свои действия был осужден на 3 года условно, ему также запретили заниматься охотничьей деятельностью в течение двух лет.

Стоит добавить, что осужденный возместил ущерб.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1365 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане появится логистический центр Ozon

В Дагестане появится логистический центр Ozon

В Каспийске построят завод по производству ковров

В Каспийске построят завод по производству ковров

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Ущерб от подпольной криптофермы в Махачкале превысил 180 млн рублей

Ущерб от подпольной криптофермы в Махачкале превысил 180 млн рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы