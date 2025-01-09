Гибель краснокнижных туров обернулась для дагестанца сроком

Мужчину из Дагестана осудили за убийство двух туров. Ему выписали крупный штраф и осудили на три года условно.

В Сулейман-Стальском районе Дагестана вынесли приговор местному охотнику, который убил двух краснокнижных животных, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В июле 2024 года мужчина без соответствующего разрешения и вне установленных сроков охоты убил двух дагестанских туров.

Сумма ущерба окружающей среде и охотничьим ресурсам составила примерно 360 тыс рублей.

Мужчина за свои действия был осужден на 3 года условно, ему также запретили заниматься охотничьей деятельностью в течение двух лет.

Стоит добавить, что осужденный возместил ущерб.